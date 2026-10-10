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Царьград

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В Нижегородской области инвесторам доступны 45 объектов культурного наследия

В Нижегородской области инвесторам доступны 45 объектов культурного наследия

Число доступных для инвестиций объектов культурного наследия на инвестиционной карте Нижегородской области выросло до 45 за счет добавления 30 площадок в 19 муниципалитетах.

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