Булыкин: ЦСКА не явный фаворит матча с "Химками"

Знаменитый отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, во время своей игровой карьеры выступавший за московские "Локомотив" и "Динамо", а также немецкие "Фортуну" и "Байер", бельгийский "Андерлехт" и "АДО Ден Хаг", "Твенте" и "Аякс" в Нидерландах, в комментарии для "Газеты.