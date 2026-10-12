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Подмосковный врач Одинаева: отказ ребенка от игр может быть признаком артрита

Подмосковный врач Одинаева: отказ ребенка от игр может быть признаком артрита

Всемирный день борьбы с артритом отмечают 12 октября. Специалисты НИКИ детства напомнили, что воспаление суставов встречается и у детей.

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