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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника

Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника

Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.

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