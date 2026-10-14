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Регионы России

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Дочь Филиппа Киркорова ответила на критику из-за дизайна ногтей

Дочь Филиппа Киркорова ответила на критику из-за дизайна ногтей

14-летняя Алла-Виктория Киркорова продемонстрировала набор косметики и новый дизайн ногтей в Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена), вызвав волну обсуждений в социальных сетях.

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