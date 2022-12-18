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Расчеты РСЗО «Град» Южного военного округа продолжают успешно выполнять боевые задачи СВО

Расчеты РСЗО «Град» Южного военного округа продолжают успешно выполнять боевые задачи СВО

Артиллеристы поражают опорные и командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, боевую технику противника.

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