ВС России сорвали логистику ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России заявили, что операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» над линией боевого соприкосновения выявлены и уничтожены дроны ВСУ на Добропольском направлении, которые помогали в логистике украинских оккупантов.