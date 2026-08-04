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RT Russia

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ВС России сорвали логистику ВСУ на Добропольском направлении

ВС России сорвали логистику ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России заявили, что операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» над линией боевого соприкосновения выявлены и уничтожены дроны ВСУ на Добропольском направлении, которые помогали в логистике украинских оккупантов.

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