Собянин: москвичи выбрали любимые объекты ВДНХ в «Активном гражданине»

Мэр Москвы Сергей Собянин на страницах своего Telegram-канала сообщил, что в голосовании по выбору любимых фонтанов, павильонов и исторических входов ВДНХ в проекте «Активный гражданин» поучаствовали более 220 тыс.
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