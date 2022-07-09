В Забайкалье завершились краевые юнармейские сборы «Вахта Памяти 2022»

В Забайкалье завершились краевые юнармейские сборы «Вахта Памяти 2022»

В ходе экскурсии, школьникам рассказали о военно-исторической реконструкции, а так же с ними провели занятие по истории стрелкового оружия.

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