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Еще один энергогигант извлек выгоду из войны на Ближнем Востоке

Еще один энергогигант извлек выгоду из войны на Ближнем Востоке

По итогам второго квартала 2026 года чистая прибыль бразильской государственной нефтекомпании Petrobras выросла на 96 процентов на фоне стремительного роста мировых цен на сырье из-за войны на Ближнем Востоке.

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