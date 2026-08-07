Еще один энергогигант извлек выгоду из войны на Ближнем Востоке

По итогам второго квартала 2026 года чистая прибыль бразильской государственной нефтекомпании Petrobras выросла на 96 процентов на фоне стремительного роста мировых цен на сырье из-за войны на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии