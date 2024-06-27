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Война на 7 лет: Вокруг Сырского сжимается кольцо, о котором пока молчат

Война на 7 лет: Вокруг Сырского сжимается кольцо, о котором пока молчат

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Зеленский уволил командующего Объединёнными силами Юрия Содоля, против которого написал заявление начштаба "Азова"*, обвиняя генерала в различных преступлениях.

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