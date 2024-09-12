Труп был обнаружен в одном из апарт-отелей. В Северной столице убили нелегальную мигрантку. Труп приезжей нашли в апарт-отеле в Московском районе.
Окровавленное тело приезжей нашли в Петербурге
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
"Ранее сообщалось, что на одной из петербургских строек мигранта разрубил тигельный пресс." .................. тигельный пресс разрубил? Это как? там даже со всем приложенным старанием такое сложно сделать, надо ну очень постараться и с активной помощью со стороны.........
Ответить
15 час.
Свежие комментарии