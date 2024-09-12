Окровавленное тело приезжей нашли в Петербурге

Дмитрий Гурин

"Ранее сообщалось, что на одной из петербургских строек мигранта разрубил тигельный пресс." .................. тигельный пресс разрубил? Это как? там даже со всем приложенным старанием такое сложно сделать, надо ну очень постараться и с активной помощью со стороны.........