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Окровавленное тело приезжей нашли в Петербурге

Окровавленное тело приезжей нашли в Петербурге

Труп был обнаружен в одном из апарт-отелей. В Северной столице убили нелегальную мигрантку. Труп приезжей нашли в апарт-отеле в Московском районе.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Ранее сообщалось, что на одной из петербургских строек мигранта разрубил тигельный пресс.&quot; .................. тигельный пресс разрубил? Это как? там даже со всем приложенным старанием такое сложно сделать, надо ну очень постараться и с активной помощью со стороны.........
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