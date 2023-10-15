Гиперкар Bugatti Chiron Super Sport сразился с доработанными BMW M4 и BMW M5 CS

Авторы канала Carwow устроили очередную гонку по прямой, участие в которой принял один из самых мощных серийных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания наших дней — гиперкар Bugatti Chiron Super Sport.
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