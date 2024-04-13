Прокуратура заинтересовалась падением камней на автомобили под путепроводом

На автомобили и проезжую часть упал щебенистый грунт. Причины произошедшего устанавливаются. Транспортная прокуратура заинтересовалась падением камней с железнодорожного моста между площадью Труда и Энергетиков.
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