Кара җимешле тәмле торт рецепты

Аш-су блогеры Мәрьям Миннегуловадан тәмле торт рецептын тәкъдим итәбез. Өй температурасындагы 72 процентлы 75 грамм атланмайны 1 стакан тулар-тулмас шикәр комы белән күпертеп алырга, шуңа 2 күпертелгән йомырка кушарга һәм болгатырга.
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