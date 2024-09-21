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Кара җимешле тәмле торт рецепты

Кара җимешле тәмле торт рецепты

Аш-су блогеры Мәрьям Миннегуловадан тәмле торт рецептын тәкъдим итәбез. Өй температурасындагы 72 процентлы 75 грамм атланмайны 1 стакан тулар-тулмас шикәр комы белән күпертеп алырга, шуңа 2 күпертелгән йомырка кушарга һәм болгатырга.

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