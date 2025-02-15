Эксперт Киселёв: ВСУ ударили по саркофагу ЧАЭС, чтобы изъять ядерные отходы Киев мог преследовать цель получить доступ к части ядерных отходов на Чернобыльской АЭС, чтобы в дальнейшем использовать их для провокаций.
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