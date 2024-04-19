Майоров заявил, что его «тошнит» от новостей, связанных с погоней Овечкина за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о новостях, в которых обсуждают погоню форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенный шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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