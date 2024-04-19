RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 274 подписчика

Майоров заявил, что его «тошнит» от новостей, связанных с погоней Овечкина за рекордом Гретцки

Майоров заявил, что его «тошнит» от новостей, связанных с погоней Овечкина за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о новостях, в которых обсуждают погоню форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенный шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх