Майоров заявил, что его «тошнит» от новостей, связанных с погоней Овечкина за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о новостях, в которых обсуждают погоню форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенный шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).