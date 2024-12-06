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Депутат Дубинский: Зеленского вывезут в Лондон, если он откажется от выборов

Депутат Дубинский: Зеленского вывезут в Лондон, если он откажется от выборов

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, сообщил в своем Telegram-канале, что президента Украины Владимира Зеленского могут вывезти в Лондон, если он откажется от проведения выборов.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Ага, а позже найдут его в ванной, с галстуком на шее 🤪
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14 час.

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