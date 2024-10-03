Киберпреступность под ударом: в России создадут единую платформу для борьбы с мошенниками

Чтобы противостоять киберпреступности, государство решило выделить 6,1 млрд рублей из федерального бюджета на создание "ТелекомЦерта" - единой платформы для обмена информацией между банками, операторами связи и цифровыми платформами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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