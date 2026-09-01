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XRP растет без FOMO: покупатели пока не контролируют рынок

XRP недавно резко восстановился примерно с $1,00 до $1,50, однако затем откатился к $1,36. При этом показатель Taker Buy/Sell Ratio на Binance опустился до 0,92.

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