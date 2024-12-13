Евросоюз готов рассмотреть вопрос о создании армии дронов

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в рамках интервью редакционному объединению RND сообщил, что в ЕС готовы рассмотреть вопрос о создании армии дронов в случае, если страны-участники выразят эту потребность.
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