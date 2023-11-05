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Крымское информационное агентство

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В Алупкинском дворце-музее прошли мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства

В Алупкинском дворце-музее прошли мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства

4 ноября в России отметили один из важных государственных праздников — День народного единства. Этот праздник имеет глубокие исторические корни и символизирует объединение различных народов и культур в стране.

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