О КОНТУРАХ

Стерва & К°

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Wlad Wlad
"я балет не люблю. Мне там, как и всякому думающему человеку, скучно." *** И это ЧМО ТУПОРЫЛОЕ называет себя "человеком". Фемизданутая ГЛИСТИХА всю жизнь ОБЖИРАЮЩАЯ ДЕТЕЙ МЕРЗОСТЬ.
Георгий Михалев
Да, можно и без колготок, не так будет бросаться в глаза.
Иван Захава
Вот, ведь дурная эта Стерва & К°! Я не люблю балет, но я ни когда не обращал внимание на "достоинство" балетных мужиков - во-первых я знаю, что это все подложено, во вторых, я даже не любя балет, смотрю совсем на другое! Может быть, Стерва & К°, надо заняться своей личной жизнью, чем чужими усами и ху...ми?!

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