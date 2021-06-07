О КОНТУРАХ

Стерва & К°ТуризмО КОНТУРАХЗашла к Светке Бондарчук посмотреть, как протекает её семейная жизнь с питомцем. Отвлеклась, правда, на половой член.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad Wlad"я балет не люблю. Мне там, как и всякому думающему человеку, скучно." *** И это ЧМО ТУПОРЫЛОЕ называет себя "человеком". Фемизданутая ГЛИСТИХА всю жизнь ОБЖИРАЮЩАЯ ДЕТЕЙ МЕРЗОСТЬ.ГМГеоргий МихалевДа, можно и без колготок, не так будет бросаться в глаза.Иван ЗахаваВот, ведь дурная эта Стерва & К°! Я не люблю балет, но я ни когда не обращал внимание на "достоинство" балетных мужиков - во-первых я знаю, что это все подложено, во вторых, я даже не любя балет, смотрю совсем на другое! Может быть, Стерва & К°, надо заняться своей личной жизнью, чем чужими усами и ху...ми?!Комментировать
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