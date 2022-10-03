Потребительские отношения между мужчиной и женщиной или как их ещё называют «рыночные», это коммуникация основанная на использовании партнёра с целью получения нужных чувств, эмоций, ощущений, денег и услуг.
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