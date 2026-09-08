«Всего» 10 миллионов: Россия, если верить чиновникам, побеждает бедность, уровень снижается. Росстат не даст соврать

Сергей Обухов, КПРФ: Как вы думаете, 30−40 тысяч зарплаты — это в доме полная чаша? Полина Носова Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Андрей Марголин Сергей Обухов Владислав Никонов Разговоры об уровне бедности не утихают.