БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 623 подписчика

«Всего» 10 миллионов: Россия, если верить чиновникам, побеждает бедность, уровень снижается. Росстат не даст соврать

«Всего» 10 миллионов: Россия, если верить чиновникам, побеждает бедность, уровень снижается. Росстат не даст соврать

Сергей Обухов, КПРФ: Как вы думаете, 30−40 тысяч зарплаты — это в доме полная чаша? Полина Носова Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Андрей Марголин Сергей Обухов Владислав Никонов Разговоры об уровне бедности не утихают.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя