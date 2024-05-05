«Третья позиция – лучший результат, которого мы могли достичь» — Леклер

«Третья позиция – лучший результат, которого мы могли достичь» — ЛеклерFerrari Пилот Ferrari Шарль Леклер заявил, что доволен третьим местом на Гран При Майами, а также рассказал об опасном эпизоде на старте гонки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии