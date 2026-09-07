Филип Стук: Россия не претендует на Луну, несмотря на успехи

Филип Стук, профессор канадского института, заявил, что Россия не претендует на Луну, несмотря на то, что "Луна-2" достигла ее в 1959 году.
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