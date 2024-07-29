Алаудинов: ВСУ потеряли первую линию укрепов у Славянска — Краматорска

Украинские войска полностью потеряли первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск, ВС России имеют возможность маневрировать, раздёргивая противника, рассказал на Первом канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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