Во сколько UFC 293 Адесанья — Стрикленд, Волков — Туиваса, время начала основного карда и прелимов 10 сентября

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Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В главном событии за титул чемпиона UFC в среднем весе сразятся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд.