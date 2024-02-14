Паразитолог Бартули: при готовке важно использовать разные ножи для мяса и овощей

По внешнему виду невозможно определить пищу, зараженную сальмонеллой. Основной фактор заражения - это продукты с содержанием куриных яиц и мяса, которые недостаточно хорошо подверглись термической обработке.
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