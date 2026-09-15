Кинопродюсер Лю Сюань рассказал о принципах успеха фильма на рынке Китая

Кинопродюсер, режиссёр, вице-председатель Китайского общества по изучению мирового кино Лю Сюань на пленарной сессии «Как стать мировым лидером: от идеи до признания за рубежом» в рамках Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге рассказал о наиболее популярных и актуальных киноформатах.