Кинопродюсер Лю Сюань рассказал о принципах успеха фильма на рынке Китая

Кинопродюсер, режиссёр, вице-председатель Китайского общества по изучению мирового кино Лю Сюань на пленарной сессии «Как стать мировым лидером: от идеи до признания за рубежом» в рамках Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге рассказал о наиболее популярных и актуальных киноформатах.
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