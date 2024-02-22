15 смс-фрагментов с жизненными и смешными сюжетами

Ежедневно общаясь в мессенджерах, мы уже успели понять, что переписка - это к сюрпризам. Порой беседа набирает неожиданный поворот, а ее финал и вовсе предугадать невозможно! В этой подборке вы прочтете свежую порцию смс-фрагментов.