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Забайкалье в угольной программе до 2050 года: смог над Читой останется?

Забайкалье в угольной программе до 2050 года: смог над Читой останется?

Федеральное правительство актуализировало программу развития угольной промышленности до 2050 года. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об этом на совещании с зампредами, а вице-премьер Александр Новак представил ключевые параметры.

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