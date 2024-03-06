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Экс-курсанта военного училища РФ осудили на 12 лет колонии за шпионаж

Экс-курсанта военного училища РФ осудили на 12 лет колонии за шпионаж

Global Look Press/Pogiba Aleksandra/news.ru Второй Западный окружной военный суд признал виновным в государственной измене в форме шпионажа россиянина, который на момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ.

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Игорь Петров
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АндрейБорков
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