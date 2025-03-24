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Царьград

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Правду скрывают? Россия и США уже всё решили. Переговоры - пустая формальность. И тут пришла неожиданная новость

Правду скрывают? Россия и США уже всё решили. Переговоры - пустая формальность. И тут пришла неожиданная новость

24 марта стартует технический этап переговоров России и США в Саудовской Аравии. От него ждут результатов по вопросу безопасности в Чёрном море.

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Комментарии
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Владимир Лагно
Какие могут быть переговоры о Чёрном море,которое испокон веков было РУССКИМ МОРЕМ ,и только с приходом &amp;quot;рыночной экономике&amp;quot; оно вдруг становится разменной монетой!!! Правители РОССИИ только увеличивали мощь РОДИНЫ а вот с приходом &quot;президентов&quot; только торгуем РОДИНОЙ,СЕМЬЁЙ ИЗ 15 РЕСПУБЛИК!!!
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