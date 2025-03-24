Правду скрывают? Россия и США уже всё решили. Переговоры - пустая формальность. И тут пришла неожиданная новость

Владимир Лагно

Какие могут быть переговоры о Чёрном море,которое испокон веков было РУССКИМ МОРЕМ ,и только с приходом &quot;рыночной экономике&quot; оно вдруг становится разменной монетой!!! Правители РОССИИ только увеличивали мощь РОДИНЫ а вот с приходом "президентов" только торгуем РОДИНОЙ,СЕМЬЁЙ ИЗ 15 РЕСПУБЛИК!!!