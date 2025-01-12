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Царьград

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Обстрел Алешек в Херсонской области: ранение получил мирный житель

Обстрел Алешек в Херсонской области: ранение получил мирный житель

Мирный житель ранен в результате обстрела Алешек в Херсонской области украинскими войсками. Всего за сутки по левобережью Днепра в регионе зафиксировано 32 удара.

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