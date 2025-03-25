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Царьград

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Взрыв в многоэтажке Махачкалы: пострадали двое, одна женщина в тяжёлом состоянии

Взрыв в многоэтажке Махачкалы: пострадали двое, одна женщина в тяжёлом состоянии

В результате взрыва в многоэтажном доме в Махачкале пострадали два человека. Министерство здравоохранения Дагестана сообщает, что одна пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.

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