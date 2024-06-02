Минус 300 миллиардов: Китай сбрасывает облигации США перед началом торговой войны

Благодаря усилиям «исключительных» американцев, за последнее десятилетие КНР серьезно снизила вложения в казначейские облигации США с более $1,3 трлн до менее $800 млрд и этот процесс имеет тренд к продолжению, вплоть до полного обнуления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии