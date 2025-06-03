В ООН прокомментировали теракты ВСУ в Брянской и Курской областях

В Организации Объединенных Наций (ООН) прокомментировали теракты ВСУ в Брянской и Курской областях. Представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что организация скорбит о каждой жертве в условиях продолжающегося конфликта.
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