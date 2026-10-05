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Царьград

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В Соцфонде раскрыли, сколько учителей в России получают пенсию за педстаж — кто имеет право

В Соцфонде раскрыли, сколько учителей в России получают пенсию за педстаж — кто имеет право

Социальный фонд России раскрыл данные статистики по получателям пенсий за педагогический стаж.В 2027 году больше миллиона граждан получают страховую пенсию по старости за педагогический стаж.

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