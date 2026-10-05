Социальный фонд России раскрыл данные статистики по получателям пенсий за педагогический стаж.В 2027 году больше миллиона граждан получают страховую пенсию по старости за педагогический стаж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лукашенко предлож...
- GS The Times of Indi...
- Вучич ушёл – и на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым