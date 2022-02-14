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Сын – Жириновскому: «Только живи!»

Сын – Жириновскому: «Только живи!»

Игорь Лебедев пожелал отцу скорейшего выздоровления. Сын Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев впервые публично высказался о болезни своего отца, который продолжает находиться в больнице из-за заболевания коронавирусом.

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