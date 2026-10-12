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Пункт-А

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Дальше - без страховки: завтра Ozon и «Ингосстрах» прекращают программу страхования товаров

Дальше - без страховки: завтра Ozon и «Ингосстрах» прекращают программу страхования товаров

Пострадавшим при налетах БПЛА селлерам маркетплейса выплатили более 8 млрд рублей. Ozon и СПАО "Ингосстрах" приняли решение о прекращении действующей программы страхования товаров продавцов Ozon - сообщили "Интерфаксу" в страховой компании.

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