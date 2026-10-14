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Царьград

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Моргенштерна* принудительно выписали из московской квартиры

Моргенштерна* принудительно выписали из московской квартиры

Выселять уехавшего из России Моргенштерна* пришлось через суд. Подробности.Пока сбежавший рэпер строит жизнь за границей, в Москве за него всё решили судебные приставы.

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