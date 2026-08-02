Дождь прервал матчи первого круга «Мастерса» в Монреале

В Монреале стартовал турнир категории ATP Masters 1000 — National Bank Open presented by Rogers. Соревнования проходят на открытых хардовых кортах с 2 по 13 августа 2026 года, а призовой фонд составляет 9 415 724 долларов США.
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