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Дождь прервал матчи первого круга «Мастерса» в Монреале

Дождь прервал матчи первого круга «Мастерса» в Монреале

В Монреале стартовал турнир категории ATP Masters 1000 — National Bank Open presented by Rogers. Соревнования проходят на открытых хардовых кортах с 2 по 13 августа 2026 года, а призовой фонд составляет 9 415 724 долларов США.

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