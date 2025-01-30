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Бонифасе останется в «Байере» и не перейдет в «Аль-Наср». Саудовский клуб выбрал Дурана из «Астон Виллы»

«Я думаю, он останется с нами. Я доволен и счастлив», – сказал главный тренер немецкого клуба Хаби Алонсо.

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