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Гейши-иностранки в Японии начала 20-го века

Гейши-иностранки в Японии начала 20-го века

Мы уже не раз публиковали старинные открытки начала прошлого века, на которых навечно застыли в кокетливых позах мастерицы обольщения — японские гейши.

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