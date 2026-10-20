Наваи Бакиров (из дуэта HammAli & Navai) выступает перед пассажирами во время рейса из Москвы в Сочи, 2024 год © Павел Бедняков/РИА НовостиРэпера Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) выдворили из Казахстана, а уголовное дело в отношении него прекратили.