Уголовное дело возбудили после крушения самолета в российском регионе

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России в Telegram.
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