Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Симферополь накрыло обильным снегопадом. Люди пытаются самостоятельно вытащить автомобили из ледяного плена.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Симферополь накрыло обильным снегопадом. Люди пытаются самостоятельно вытащить автомобили из ледяного плена.
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