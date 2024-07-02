Guardian: старейший джентльменский клуб мира примет двух женщин

Один из старейших джентльменских клубов в мире, Гарриковский клуб в Великобритании, сообщил о решении принять британских актрис Джуди Денч («Айрис», «Квант милосердия») и Шан Филлипс («Битва Титанов», «Я, Клавдий») в свои ряды впервые за всю историю существования клуба, пишет The Guardian.
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