Guardian: старейший джентльменский клуб мира примет двух женщин

Один из старейших джентльменских клубов в мире, Гарриковский клуб в Великобритании, сообщил о решении принять британских актрис Джуди Денч («Айрис», «Квант милосердия») и Шан Филлипс («Битва Титанов», «Я, Клавдий») в свои ряды впервые за всю историю существования клуба, пишет The Guardian.